Буэнос-Айрес, , 10:00 — REGNUM Согласно отчёту Аргентинского энергетического института, опубликованного 11 апреля, добыча сырой нефти в феврале 2022 года выросла на 13,2% по сравнению с февралём 2021 года, а добыча нефти — на 11,1%. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

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На положительный результат существенное влияние оказала разработка бассейна Неукен, добыча нефти на котором возросла за год на 29,1%. На данный бассейн приходится более половины всей нефтедобычи в Аргентине. Напротив, второй по значению бассейн Сан-Хорхе не только не увеличил, но и уменьшил объёмы добычи.

Эксперты говорят о росте роли нетрадиционных источников нефти: если добыча традиционным способом упала за год на 3,6%, то добыча их нетрадиционных источников (сланцевые нефти, газоконденсаты) возросла более чем на 55%.

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