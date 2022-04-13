Вашингтон, , 01:06 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден назвал Китай «крупнейшим производителем пшеницы», перепутав его с Украиной. Об этом он сказал 12 апреля в ходе своей речи, посвященной мерам по снижению цен на бензин в США.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Говоря о продовольственном кризисе, который будет вызван ситуацией вокруг Украины, американский лидер заявил, что Украина и Россия, являющиеся двумя крупнейших производителями пшеницы в мире «не занимаются тем, что они делали раньше, и поэтому все дорожает».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Джо Байден выступил с речью о новых правилах регулирования оружия частного производства в США. При этом он произнес слово «проституция» вместо «уголовного преследования», отмечая необходимость контроля над оружием серийных номеров.

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