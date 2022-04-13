Сантьяго, , 10:02 — REGNUM С 14 апреля в Чили вводится самый низкий уровень опасности в отношении коронавирусной инфекции, что приведёт к снятию ограничений на поездки и прекращению требований сертификатов вакцинации. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Чили

Заместитель министра здравоохранения Кристобаль Куадрадо пояснил, что отныне страна будет следить за сценариями распространения вируса, но прекратит ограничивать свободу перемещения в качестве противовирусных мер.

Тем не менее, Чили продолжит «предлагать любому негражданину Чили сдать тест или предъявить сертификат о вакцинации, поскольку полученный таким образом пропуск потребуется для некоторых видов деятельности». Также необходимым условием для въезда остается наличие медицинской страховки, покрывающей лечение от коронавируса, а также заполненной формы о самочувствии.

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