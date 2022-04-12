Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Ростовский водоканал крупно оштрафован за загрязнение воздуха и воды. К административной ответственности предприятие привлёк Росприроднадзор. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водоканал

В ходе внеплановой проверки выяснилось, что организация не ведёт учёт отходов, не утвердила план сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух во время неблагоприятных метеоусловий. Лабораторные исследования выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ на источниках промышленных выбросов в воздух. Установлены сбросы в реку Дон недостаточно очищенных сточных вод.

Сумма штрафа составила 489 тыс. рублей.

ИА REGNUM сообщало, что ситуацию с неприятном запахом воды в Ростове-на-Дону не всегда способна решить дополнительная система очистки. Так ответило руководство предприятия на многочисленные жалобы горожан, сетующих на качество воды. При этом подобная проблема возникла в Ростове-на-Дону и весной 2021 года. Тогда неприятный запах воды и различные примеси в ней донской губернатор Василий Голубев назвал управленческим просчётом.