Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2022, 00:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении матери с сыном. 46-летняя женщина уличена в применении насилия в отношении представителя власти и жестоком обращении с ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следователи полагают, что с октября 2021 года по февраль 2022 года женщина жестоко обращалась с десятилетним мальчиком. 7 февраля 2022 года она набросилась на сотрудника полиции, который прибыл для проверки сообщения об избиении ребёнка. Тревожный звонок поступил от соседей женщины.

В соответствии с заключением судебной психиатрической экспертизы, подозреваемая страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.