Элиста, , 00:46 — REGNUM Булган Ангирова утверждена в должности министра образования и науки Калмыкии. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

Назначение Orenburg-gov.ru

«Назначить Ангирову Булган Борисовну Министром образования и науки Республики Калмыкия, освободив её от ранее замещаемой должности», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что Ангирова была назначена исполняющей обязанности руководителя ведомства в начале декабря 2021 года. Она сменила ушедшего в отставку Эрдни Баринова.

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