Элиста, 13 апреля, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Булган Ангирова утверждена в должности министра образования и науки Калмыкии. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

Orenburg-gov.ru Назначение

«Назначить Ангирову Булган Борисовну министром образования и науки Республики Калмыкия, освободив её от ранее замещаемой должности», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что Ангирова была назначена исполняющей обязанности руководителя ведомства в начале декабря 2021 года. Она сменила ушедшего в отставку Эрдни Баринова.