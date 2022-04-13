Нью-Йорк, США, , 00:45 — REGNUM Полиция США ведет розыск автомобиля, который может иметь отношение к происшествию в метро американского города Нью-Йорк, где не менее 24 человек пострадали в результате стрельбы. Об этом передает телеканал NY1 со ссылкой на правоохранительные органы города.

Полиция Нью-Йорка (сс) Dave Hosford

По информации полицейских, речь идет о транспортном средстве с номерами американского штата Аризона, принадлежащем грузовой компании U-Haul. Журналисты отмечают, что сотрудников правопорядка призывают быть острожными при приближении к автомобилю в случае его обнаружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в американской столице Вашингтон произошла стрельба, из-за которой получили ранения четыре человека, в том числе двое подростков.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре человека получили ранения при стрельбе в Вашингтоне