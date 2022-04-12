Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер, который больше года находится под следствием, переведён из СИЗО под домашний арест. Решение принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Порталу donnews. ru адвокат подследственного пояснил, что суд услышал все доводы и позицию защиты, поэтому Андрея Майера отпустили из СИЗО. Кроме этого, в январе и марте 2022 года весь ущерб, причинённый федеральному бюджету, был погашен муниципалитетом и правительством Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что Андрей Майер был задержан в декабре 2020 года по подозрению в превышении должностных полномочий при благоустройстве парка на улице Вересаево. За этот период был выявлен второй эпизод злоупотребления должностными полномочиями — необоснованное выделение средств на реконструкцию парка в городе Зверево.