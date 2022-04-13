Сингапур, , 00:45 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 4552 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения стране.

Сингапур Terence Ong

Уточняется, что 457 зараженных выявили благодаря проведению ПЦР-тестов на выявление COVID-19, еще 4095 случаев подтвердили по результатам тестов на антитела. При этом всего лишь 132 инфицированных прибыли в Сингапур из-за границы, остальные заразились коронавирусом непосредственно на территории страны.

В настоящее время в больницах Сингапура находятся 324 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 19 проходят лечение в палатах интенсивной терапии. Также за минувшие сутки в стране скончались четверо пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Сингапуре от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 1307 человек.