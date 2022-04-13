Бразилиа, , 09:58 — REGNUM Правозащитные, студенческие и общественные организации Бразилии подписали 12 апреля открытое письмо, в котором призвали освободить основатели WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Джулиан Ассанж

Письмо адресовано дипломатическим и консульским службам Великобритании и США, а также политическим органам, ответственным за судебный процесс над Ассанжем. В тексте подчёркивается, что журналист находится в тюрьме из-за раскрытия подробностей гибели гражданских лиц в Афганистане и Ираке беспилотниками и бомбами «североамериканской империи». Подписавшиеся также призвали не экстрадировать Ассанжа в США, поскольку там он уже не сможет выйти из тюрьмы.

«Если бы не WikiLeaks, мы бы и понятия не имели, сколько афганских, иракских и йеменских жителей погибло от бомб империи США, находящейся в полной уверенности, что, убивая в дальних странах, можно сохранить полную безнаказанность. Джулиан Ассанж понёс ужасное наказание за то, что осмелился разоблачить миру их преступления. Судебное дело против него является примером политического использования государственных институтов против интересов человечества», — говорится в тексте письма.

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