Вашингтон, , 00:40 — REGNUM Обещание найти человека, устроившего стрельбу в метро города Нью-Йорка, в результате которой пострадали 24 человека, дал президент США Джозеф Байден. Об этом 12 апреля заявил сам политик в ходе выступления в штате Айова.

Метро Нью-Йорка

Американский лидер пояснил, что на месте происшествия в тесном взаимодействии работают сотрудники минюста, ФБР и полиции Нью-Йорка. Администрация Белого дома поддерживает связь с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом и начальником полиции Нью-Йорка, и будет контролировать процесс, пока не будут закончены разбирательства, и пока не будет найден и наказан злоумышленник.

Также Байден сказал, что он и его супруга Джилл Байден молятся за всех пострадавших в ЧП и выразил благодарность всем, кто помогал пострадавшим, в том числе гражданским лицам.

Напомним, стрельба на станции метро «36-я стрит» в районе Бруклина произошла утром в 08:30 по времени Нью-Йорка (15:30 мск). Пострадали, по последним данным, 24 человека. Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого — темнокожего мужчину в ярком строительном жилете и серой толстовке.

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