Киев, , 10:40 — REGNUM Крупный российский бизнес, работающий на постсоветском пространстве, часто действует вопреки интересам Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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«Ничего нового в этом нет. Посмотрите, какое безобразие происходит сейчас на Украине! Когда идёт военная операция, а «Газпром» продолжает качать газ через Украину, фактически субсидируя убийства наших военнослужащих. И ему сходит всё с рук. Такое впечатление, что «Газпром» управляет Россией, а не Россия — «Газпромом». И это распространяется на другие компании. «Роснефть» через какие-то фирмы-«прокладки» долго поставляла нефть на Украину, фактически снабжая нефтепродуктами ВСУ, которые против нас воюют. Мы до сих пор не ввели полное эмбарго на торговлю с Украиной. И в Грузии получается то же самое», — сказал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский бизнес в Грузии финансирует наиболее русофобские грузинские политические партии и СМИ.