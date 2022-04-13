Нью-Йорк, США, , 00:24 — REGNUM По меньшей мере 24 человека пострадали в результате стрельбы, которая произошла в американском городе Нью-Йорк, 12 апреля передал телеканал NY1.

Метро Нью-Йорка

Отмечается, что 10 человек имеют огнестрельные ранения, а общее количество пострадавших может возрасти. Ранее сообщалось о 16 лицах, которые пострадали при перестрелке в метрополитене.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля на станции метрополитена 36th St. в Сансет Парке в нью-йоркском районе Бруклин произошла стрельба. После этого на места инцидента так же обнаружили несработавшие взрывные устройства. Происшествие произошло в час пик, когда метро пользуется максимальное число пассажиров.

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