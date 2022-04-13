Ростов-на-Дону, , 00:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону не нашлось желающих заняться реконструкцией улицы Вавилова, которая предполагает расширение дороги до четырёх полос. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дорожные работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Начальная стоимость работ – 4,3 млрд рублей. Однако конкурс признан несостоявшимся, так как на аукцион не было подано ни одной заявки. Начать работы, согласно техническому заданию, планировалось в ноябре 2023 года, завершить – в декабре 2025 года.

ИА REGNUM сообщало, что реконструкция улицы Вавилова ранее была оценена почти в 5,8 млрд рублей. На эти цели предполагалось направить около 3 млрд рублей, однако в эту сумму не включён выкуп более 100 прилегающих земельных участков. В 2021 году власти заявляли, что улицу Вавилова расширят до четырёх полос до конца 2024 года.

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