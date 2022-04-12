Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону не нашлось желающих заняться реконструкцией улицы Вавилова, которая предполагает расширение дороги до четырёх полос. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Начальная стоимость работ — 4,3 млрд рублей. Однако конкурс признан несостоявшимся, так как на аукцион не было подано ни одной заявки. Начать работы, согласно техническому заданию, планировалось в ноябре 2023 года, завершить — в декабре 2025 года.

ИА REGNUM сообщало, что реконструкция улицы Вавилова ранее была оценена почти в 5,8 млрд рублей. На эти цели предполагалось направить около 3 млрд рублей, однако в эту сумму не включён выкуп более 100 прилегающих земельных участков. В 2021 году власти заявляли, что улицу Вавилова расширят до четырёх полос до конца 2024 года.