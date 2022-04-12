Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Покупка и установка модульного здания школы в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону обойдётся минимум в 411,5 млн рублей. Такая сумма выделена из резервного фонда региональной казны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«На покупку и установку модульной начальной школы в Суворовском направлено 411,5 млн рублей. <…> Софинасирование на эти цели предусмотрено в бюджете донской столицы», — уточняется в сообщении.

Сколько добавит муниципалитет, информации нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительство модульного здания школы в микрорайоне Суворовский продиктовано острой нехваткой школьных мест в существующем общеобразовательном учреждении. Ранее власти Ростова-на-Дону решили временно перевести третьеклассников в другие учебные заведения. Однако такие меры доставят неудобства как детям, так и родителям, так как микрорайон Суворовский с другими микрорайонами связывает лишь одна дорога. В связи с этим жители микрорайона простаивают в огромных пробках.