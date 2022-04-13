Ростов-на-Дону, , 00:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону понтонный мост через реку Дон на остров Зелёный откроют к 1 мая. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своём телеграмм-канале.

Вид на набережную реки Дон. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«В Ростове приступили к работам по наведению понтонного моста через реку Дон в створе ул. 29-я линия. После завершения всех необходимых процедур, движение по мосту будет открыто к 1 мая», — написал сити-менеджер.

ИА REGNUM сообщало, что понтонная переправа в створе улицы 29-я линия ушла под воду 4 ноября 2018 года. Затонули два пролёта моста. До инцидента мост был допущен к эксплуатации с замечаниями. Власти пообещали восстановить объект.

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