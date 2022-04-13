Йошкар-Ола, , 00:10 — REGNUM Нижегородская области и Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве в сферах культуры, искусства и туризма. Подписи под документом поставили главы регионов Глеб Никитин и Александр Евстифеев.

Глеб Никитин и Александр Евстифеев (слева направо) пресс-служба правительства Марий Эл

Сотрудничество будет развиваться в направлении популяризации историко-культурного наследия, туристского потенциала и народных художественных промыслов регионов, интенсификации развития творческих индустрий, обеспечении максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства, развитии туризма, в том числе продвижении региональный туристских продуктов.

Ожидается, что развитию взаимодействия будет способствовать передача в федеральную собственность автомобильной трассы Р-177 «Поветлужье» «Нижний Новгород – Йошкар-Ола», а также строительство пассажирского причала для речных судов с пешеходным переходом на реке Волге в районе города Козьмодемьянска, которое начнется в этом году.

Планируется также, что суда на подводных крыльях «Валдай» при путешествиях в Чувашию будут совершать заход в Юрино, где расположен Замок Шереметева.

ИА REGNUM напоминает, 28 декабря прошлого года отправилась в первый рейс группа вагонов сообщением Йошкар-Ола — Нижний Новгород — Санкт-Петербург. Кроме Нижнего Новгорода, в пути следования поезд останавливается в Арзамасе, Иваново, Ярославле, Рыбинске и Бологом.

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