Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2022, 00:01 — ИА Регнум. В Ростовской области после массовых обысков следователи допросят почти 90 сотрудников ГИБДД. По некоторым данным, они задержаны в рамках расследования уголовного дела по ст. 210 УК РФ «Организация и участие в преступном сообществе».

Официальный сайт Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД

О том, что более 30 сотрудников дорожной полиции, в том числе командир Донского батальона ДПС №1, арестованы, сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственные источники. Ещё более 80 сотрудников следователи вызвали на допрос.

ИА REGNUM по-прежнему не располагает официальными данными о проведении и результатах массовых обысков у сотрудников ГИБДД в Ростовской области.

Напомним, что обыски проводят сотрудники УСБ «Кавказ» МВД России. Об этом сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник. Обыски прошли не только по месту жительства руководства ГИБДД, но и в подразделениях ГИБДД.