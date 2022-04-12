Москва, , 23:53 — REGNUM Федеральный бюджет за I квартал 2022 года исполнен с профицитом в 1 трлн 151,1 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит 12 апреля Министерство финансов России.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, за январь–март в бюджет поступило 7 трлн 169,5 млрд рублей доходов, что составляет 28,7% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2022 год.

В том числе, как сообщается, нефтегазовые доходы бюджета составили 2 трлн 974 млрд рублей, а ненефтегазовые — 4 трлн 195 млрд рублей.

Расходы бюджета за январь–март исполнены в объёме 6 трлн 18,4 млрд рублей, или 25,4% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 24,8% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба за I квартал перечислила в бюджет 4 трлн 857,1 млрд рублей доходов, что составляет 28,9% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2022 год. От Федеральной таможенной службы поступило 1 трлн 984 млрд рублей, или 31,9% к прогнозным показателям.

Другие федеральных органы перечислили в бюджет в общей сложности 328,3 млрд рублей, или 16,3% к прогнозным показателям на текущий год.