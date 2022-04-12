Лос-Анджелес, США, , 23:50 — REGNUM Американский поп-музыкант Конан Грей анонсировал свой второй студийный альбом под названием Superache. Об этом 12 апреля рассказал портал NME.

Певец Конан Грей (Conan Gray) Скриншот NME

Последующая за дебютным альбомом Kid Krow в 2020 году пластинка выйдет 24 июня на лейбле Republic Records. Он также поделился коротким тизером к альбому в социальных сетях.

Это произошло после того, как поп-звезда представила новый сингл Jigsaw в начале этого года, а также Telepath, People Watching, Astronomy и Overdrive в прошлом году. Все песни, кроме Overdrive, войдут в его второй альбом.

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