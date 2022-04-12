Лос-Анджелес, США, 12 апреля 2022, 23:50 — REGNUM Американский поп-музыкант Конан Грей анонсировал свой второй студийный альбом под названием Superache. Об этом 12 апреля рассказал портал NME.
Последующая за дебютным альбомом Kid Krow в 2020 году пластинка выйдет 24 июня на лейбле Republic Records. Он также поделился коротким тизером к альбому в социальных сетях.
Это произошло после того, как поп-звезда представила новый сингл Jigsaw в начале этого года, а также Telepath, People Watching, Astronomy и Overdrive в прошлом году. Все песни, кроме Overdrive, войдут в его второй альбом.
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