Лос-Анджелес, США, 12 апреля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Американский поп-музыкант Конан Грей анонсировал свой второй студийный альбом под названием Superache. Об этом 12 апреля рассказал портал NME.

Скриншот NME Певец Конан Грей (Conan Gray)

Последующая за дебютным альбомом Kid Krow в 2020 году пластинка выйдет 24 июня на лейбле Republic Records. Он также поделился коротким тизером к альбому в социальных сетях.

Это произошло после того, как поп-звезда представила новый сингл Jigsaw в начале этого года, а также Telepath, People Watching, Astronomy и Overdrive в прошлом году. Все песни, кроме Overdrive, войдут в его второй альбом.