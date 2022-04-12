Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Министерство обороны США 13 апреля обсудит с военно-промышленными компаниями вопросы поставок оружия Украине, сообщает 12 апреля агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Пентагон (сс) U.S. Department of Defense

По утверждению агентства, на этой встрече будут затронуты вопросы пополнения украинских арсеналов, а также составлены планы на длительные военные действия на территории Украины.

Уточняется, что в Пентагон должны прибыть руководители восьми ведущих американских компаний-производителей вооружений.

Ранее представители Пентагона заявляли о намерениях поставлять украинским нацистам ПТРК и ПЗРК, а также о том, что Киеву уже были переданы более пяти тысяч ПТРК Javelin и свыше 1400 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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