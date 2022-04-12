Вашингтон, 12 апреля, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Министерство обороны США 13 апреля обсудит с военно-промышленными компаниями вопросы поставок оружия Украине, сообщает 12 апреля агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

(сс) U.S. Department of Defense Пентагон

По утверждению агентства, на этой встрече будут затронуты вопросы пополнения украинских арсеналов, а также составлены планы на длительные военные действия на территории Украины.

Уточняется, что в Пентагон должны прибыть руководители восьми ведущих американских компаний-производителей вооружений.

Ранее представители Пентагона заявляли о намерениях поставлять украинским нацистам ПТРК и ПЗРК, а также о том, что Киеву уже были переданы более пяти тысяч ПТРК Javelin и свыше 1400 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.