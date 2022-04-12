Пентагон проведёт совещание по вопросу поставок оружия Украине — СМИ
Вашингтон, 12 апреля, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Министерство обороны США 13 апреля обсудит с военно-промышленными компаниями вопросы поставок оружия Украине, сообщает 12 апреля агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.
По утверждению агентства, на этой встрече будут затронуты вопросы пополнения украинских арсеналов, а также составлены планы на длительные военные действия на территории Украины.
Уточняется, что в Пентагон должны прибыть руководители восьми ведущих американских компаний-производителей вооружений.
Ранее представители Пентагона заявляли о намерениях поставлять украинским нацистам ПТРК и ПЗРК, а также о том, что Киеву уже были переданы более пяти тысяч ПТРК Javelin и свыше 1400 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.