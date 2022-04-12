Нью-Йорк, США, 12 апреля 2022, 23:45 — REGNUM Американский хайпер-поп-дуэт 100 Gecs поделились новой композицией Doritos & Fritos в качестве второго превью своего будущего альбома 10 000 gecs. Об этом 12 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Дуэт 100 gecs
Дуэт 100 gecs
Скриншот The Line Of Best Fit

Doritos & Fritos — это первая новый релиз 100 Gecs после ноябрьского сингла mememe, который стал дебютным к их будущей работе 10 000 gecs. Пластинка станет второй в дискографии дуэта.

Их предстоящий второй альбом 10 000 gecs последует за дебютным альбомом дуэта 1000 gecs 2019 года и ожидается в конце этого года.

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