Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Американский хайпер-поп-дуэт 100 Gecs поделились новой композицией Doritos & Fritos в качестве второго превью своего будущего альбома 10 000 gecs. Об этом 12 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот The Line Of Best Fit Дуэт 100 gecs

Doritos & Fritos — это первый новый релиз 100 Gecs после ноябрьского сингла mememe, который стал дебютным к их будущей работе 10 000 gecs. Пластинка станет второй в дискографии дуэта.

Их предстоящий второй альбом 10 000 gecs последует за дебютным альбомом дуэта 1000 gecs 2019 года и ожидается в конце этого года.