Тотьма, , 23:43 — REGNUM Тотемский лесхоз запустил автоматизированную сортировочную линию древесины, произведенную местной компанией «Интехком», сообщила пресс-служба регионального правительства.

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При поиске производителя сортировочной линии лесопереработчики изучили несколько отечественных и импортных вариантов, сравнили стоимость, посоветовались с коллегами из Сибири. В итоге выбор пал на самый оптимальный, качественный и недорогой продукт, как оказалось произведенный земляками из Вологды.

«Мы построили уже больше 20 таких объектов по всей России от Хабаровска до Урала. Активно работаем в плане импортозамещения сложных установок не только бревен, но и пиломатериала. В последнее время мы стали очень востребованы на рынке, поэтому наращиваем производственные объемы, строим учебно-опытный комбинат в Вологде. В планах полностью перекрыть европейский рынок и закрыть все потребности наших лесозаготовителей и лесопереработчиков от станков до сортировки и оптимизации, включая автоматику», — заявил директор «Интехком» Ярослав Романкин.

Отметим, что Вологодская область занимает 1 место в России по количеству реализуемых приоритетных инвестиционных проектов. Только в федеральный перечень приоритетных инвестпроектов включено 24 проекта Вологодской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине увеличат производство пищевого пергамента и мешочной бумаги.