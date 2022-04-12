На Вологодчине запустили сортировочную линию древесины
Вологодская область, 12 апреля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Тотемский лесхоз запустил автоматизированную сортировочную линию древесины, произведенную местной компанией «Интехком», сообщила пресс-служба регионального правительства.
При поиске производителя сортировочной линии лесопереработчики изучили несколько отечественных и импортных вариантов, сравнили стоимость, посоветовались с коллегами из Сибири. В итоге выбор пал на самый оптимальный, качественный и недорогой продукт, как оказалось, произведенный земляками из Вологды.
Отметим, что Вологодская область занимает 1 место в России по количеству реализуемых приоритетных инвестиционных проектов. Только в федеральный перечень приоритетных инвестпроектов включено 24 проекта Вологодской области.
Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине увеличат производство пищевого пергамента и мешочной бумаги.