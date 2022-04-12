Мариуполь, ДНР, , 23:31 — REGNUM На сегодняшний день из Мариуполя смогли выехать более 136 тыс. человек, сообщил 12 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Эвакуированные из Мариуполя в Нижнем Новгороде

Он уточнил, что за последние сутки Мариуполь смогли покинуть 625 мирных жителей, а за все время по восточному маршруту удалось вывести свыше 136 тысяч человек.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 136 284 человека, в том числе за истекшие сутки – 625», — сказал Мизинцев.

Напомним, весной 2014 года население Мариуполя составляло около 450 тыс. человек. На сегодняшний день продолжается зачистка ряда районов города от оставшихся там украинских боевиков.

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