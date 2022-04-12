* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, , 23:29 — REGNUM Бежавший из батальна «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) украинец Никита Тимонин опроверг обвинения Киева в том, что якобы российская армия в ходе спецоперации применяет против ВСУ химическое оружие.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тимонин рассказал, что утром 12 апреля бежал с территории «Азовстали» в городе Мариуполе (ДНР) и что его поймали бойцы Народной милиции республики.

На вопрос, применяли ли русские химическое оружие, он ответил:

«Это ложь полная. Ни разу не было с 24 февраля никаких применений химического оружия. Почему говорят-то? Скорее всего, чтобы «поднять» мировую общественность. Наши командиры так пытаются облить грязью русских солдат».

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