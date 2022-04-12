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Сбежавший из «Азова»*: наши командиры «обливают грязью» русских солдат
*запрещённая в России организация
Мариуполь, ДНР,
12 апреля 2022, 23:29 — REGNUM Бежавший из батальна «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) украинец Никита Тимонин опроверг обвинения Киева в том, что якобы российская армия в ходе спецоперации применяет против ВСУ химическое оружие.
ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Тимонин рассказал, что утром 12 апреля бежал с территории «Азовстали» в городе Мариуполе (ДНР) и что его поймали бойцы Народной милиции республики.
На вопрос, применяли ли русские химическое оружие, он ответил:
«Это ложь полная. Ни разу не было с 24 февраля никаких применений химического оружия. Почему говорят-то? Скорее всего, чтобы «поднять» мировую общественность. Наши командиры так пытаются облить грязью русских солдат».
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.