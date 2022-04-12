Мариуполь, ДНР, 12 апреля 2022, 23:08 — REGNUM Около тысячи украинских военных из бригады морской пехоты ВМСУ сдаются в плен в Мариуполе подразделениям МВД и МГБ ДНР, сообщил вечером 12 апреля военкор Александр Сладков в своём Телеграм-канале.
По его утверждению, речь идёт об отрядах укронацистов, оборонявшихся на Металлургическом комбинате им. Ильича.
Среди сдающихся около 400 раненых, часть из которых не может передвигаться самостоятельно. Кроме того, сообщается о сдаче в плен ещё не менее 800 боевиков ВСУ.
По словам Александра Сладкова, подсчёт пленных ещё не завершился.
Официальной информации по этому поводу пока не поступало.
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