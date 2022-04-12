Мариуполь, ДНР, 12 апреля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Около тысячи украинских военных из бригады морской пехоты ВМСУ сдаются в плен в Мариуполе подразделениям МВД и МГБ ДНР, сообщил вечером 12 апреля военкор Александр Сладков в своём телеграм-канале.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его утверждению, речь идёт об отрядах укронацистов, оборонявшихся на Металлургическом комбинате им. Ильича.

Среди сдающихся около 400 раненых, часть из которых не может передвигаться самостоятельно. Кроме того, сообщается о сдаче в плен ещё не менее 800 боевиков ВСУ.

По словам Александра Сладкова, подсчёт пленных ещё не завершился.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.