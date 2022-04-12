Мадрид, , 23:03 — REGNUM После первого тайма ответного матче ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «Реал» — «Челси» в счете ведет лондонский клуб. Единственный мяч на 15-й минуте встречи забил 23-летний центральный полузащитник сборной Англии Мейсон Маунт после передачи Тимо Вернера.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Напомним, что ответным матч плей-офф проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

Первая игра, состоявшаяся 6 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершился уверенной победой «сливочных» со счетом 3:1 благодаря хэт-трику 34-летнего центрфорварда сборной Франции Карима Бензема (21’ Винисиус Жуниор, 24’ Лука Модрич, 46’).