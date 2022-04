Дублин, , 22:59 — REGNUM Ирландская рок-группа Just Mustard представила третью композицию из будущего альбома Heart Under под названием Mirrors. Об этом 12 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Рок-группа Just Mustard Скриншот The Line Of Best Fit

Just Mustard дебютировали с треком Mirrors в концертной записи Live In Dreams, вышедшей в 2021 году. 12 апреля группа представила трек официально, выпустив для него видеоклип. Сингл появится на их втором альбоме Heart Under вместе с предыдущими синглами Still и I Am You.

Гитарист и совокалист Дэвид Нунан рассказал о треке: «Mirrors была одной из последних песен, написанных для Heart Under, текст и музыка появились вместе в один момент, и мы хотели сохранить ощущение одной мысли или момента на протяжении всей песни».

