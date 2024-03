Дублин, 12 апреля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Ирландская рок-группа Just Mustard представила третью композицию из будущего альбома Heart Under под названием Mirrors. Об этом 12 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот The Line Of Best Fit Рок-группа Just Mustard

Just Mustard дебютировали с треком Mirrors в концертной записи Live In Dreams, вышедшей в 2021 году. 12 апреля группа представила трек официально, выпустив для него видеоклип. Сингл появится на их втором альбоме Heart Under вместе с предыдущими синглами Still и I Am You.

Гитарист и совокалист Дэвид Нунан рассказал о треке: «Mirrors была одной из последних песен, написанных для Heart Under, текст и музыка появились вместе в один момент, и мы хотели сохранить ощущение одной мысли или момента на протяжении всей песни».