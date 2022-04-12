Солигорск, Белоруссия, , 22:58 — REGNUM 63-летний российский тренер Сергей Ташуев 12 апреля возглавил солигорский «Шахтер», выступающий в белорусской Высшей Лиге 2022. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Ранее Сергей Ташуев уже возглавлял солигорский «Шахтер» в период с 2018 по 2019 годы. Под руководством российского специалиста клуба становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Белоруссии, а также становился победителем Кубка Белоруссии.

24 марта 2022 года Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Чайки», выступающей во второй Футбольной Национальной Лиге.

На данный момент «Шахтер» с одной победой, двумя ничьими и пятью набранными очками после трех сыгранных туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.