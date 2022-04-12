София, , 22:58 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило проект повышения заработной платы работникам медицинской отрасли страны. Об этом 12 апреля сообщает софийский информационный портал News. bg.

В. Д. Чураков. Врач Железнов

Согласно официальной информации, соответствующий коллективный договор был подписан главой минздрава Болгарии Асеной Сербезовой и представителями Федерации профсоюзов здравоохранения и фармацевтической отрасли.

Документ предусматривает увеличение зарплаты врачам на 800 левов ($444), медсестрам – на 550 левов ($305), а младшему медперсоналу – на 200 левов ($111).

По словам Сербезовой, новый договор является первым шагом на пути к реальному повышению благосостояния медиков. «В дальнейшем мы будем поэтапно и регулярно увеличивать зарплату в отрасли», — резюмировала она.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии отмечена катастрофическая нехватка медиков