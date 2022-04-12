Москва, , 22:53 — REGNUM Как сообщает издание «Спорт-Экспресс» 21-летний центральный защитник московского «Спартака» и молодежной сборной России U21 по футболу Павел Маслов пропустит остаток сезона из-за травмы.

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Стоит напомнить, что Маслов получил травму еще в мае прошлого года, а летом у игрока случился рецидив, после чего он был вынужден перенести операцию.

В прошлом сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 Павел Маслов принял участие в 25-ти турах чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил шесть желтых и одну красную карточки.

Текущее соглашение Маслова с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,8 миллиона евро.