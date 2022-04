Нью-Йорк, США, , 22:52 — REGNUM Американская инди-рок-исполнительница Фиби Бриджерс готова вернутся с новым материалом. Она поделилась предзаказом на будущий сингл под названием Sidelines. Об этом 12 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Певица Фиби Бриджерс Скриншот NME

Этим летом второй студийный альбом Бриджерс Punisher празднует свой второй день рождения, и хотя она была занята работой с такими музыкантами, как Bright Eyes, MUNA и Тейлор Свифт, Бриджерс не выпускала новой музыки в качестве сольной исполнительницы с альбома Punisher 2020 года, но похоже, что это изменится очень скоро.

Бриджерс поделилась ссылкой на предварительное сохранение песни под названием Sidelines. Дата выхода песни пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Jamie xx вернулся с новым сольным синглом Let’s Do It Again