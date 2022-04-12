Бухарест, 12 апреля 2022, 22:51 — REGNUM За минувшие сутки в Румынии зарегистрировано более двух тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2, что в 2,3 раза больше, чем в период с 10 по 11 апреля. Об этом 12 апреля пишет бухарестская газета Jurnalul.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
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Согласно официальной информации, очаги болезни фиксируются по всей стране. При этом сотни местных жителей были инфицированы повторно.

Предполагается, что в ближайшее время в ряде регионов Румынии будут проведены дополнительные мероприятия по вакцинации населения.

По состоянию на 12 апреля, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,87 млн. Из них умерло 67 315 пациентов.