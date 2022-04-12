Нарьян-Мар, 12 апреля, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Жители села Красное Ненецкого АО, обеспокоенные слухами о строительстве мусорного полигона вблизи своих домов, обратились к губернатору Юрию Бездудному, сообщает администрация округа.

Https://vk.com/juri_bezdudnyi Губернатор НАО Юрий Бездудный и глава «РУСХИМ» Алексей Веретягин

«Ко мне обратились жители Красного. В посёлке распространяется некий документ – протокол совещания о том, что вблизи поселения якобы создаётся мусорный полигон. Я хотел бы разобраться, откуда взялся этот документ. Там ссылка на Департамент строительства. Кто решил, что там будет мусорный полигон? Кто решил, не спросив у людей?» — обратился Бездудный к своим подчинённым на оперативном совещании.

Выяснилось, что с предложением о размещении «мусорного» на департамент строительства выходил холдинг «Русхим». По данному вопросу даже было проведено совещание, о котором губернатора в известность не поставили.

«Поручение провести совещание я не давал. Ёще раз будут к вам обращаться, вы отправьте их к жителям сначала, а только потом в департамент, — сказал глава региона. — Уважаемые коллеги, сначала с жителями надо советоваться, а потом писать протоколы. Никаких решений по размещению мусорного полигона в Красном мы не принимали и без учёта мнения жителей принимать не будем», — резюмировал Бездудный.

Напомним, «Русхим» намерен инвестировать более 200 млрд рублей в проект строительства газохимического комплекса глубокой переработки природного газа в метанол на территории НАО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти до 2024 года закроют восемь мусорных полигонов.