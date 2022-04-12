Маунтин-Вью, США, , 22:46 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Логотип YouTube Rego Korosi

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 22:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с отсутствием доступа к веб-сайту. Некоторые также сообщают о сбоях в работе приложения и проблемах с видеотрансляциями.

Неполадки наблюдаются главным образом у пользователей в США. О менее масштабных сбоях сообщают также пользователи из стран Европы, в том числе из России.