Ханты-Мансийск, , 22:46 — REGNUM В Югре с начала 2022 года половину всех зарегистрированных уголовно наказуемых деяний по-прежнему составляют кражи и мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура Ysia.ru

Прокуратура ХМАО проанализировала состояние преступности за первый квартал 2022 года. Всего за первый квартал зарегистрировано около пяти тысяч преступлений. Сократилось число убийств, разбоев и хулиганств, преступных деяний, связанных с наркотиками, случаев ДТП, повлекших смерть или тяжкий вред здоровью. Наибольшее сокращение отмечается в Нефтеюганском и Октябрьском районах, а также Пыть-Яхе.

Раскрываемость преступлений в первом квартале 2022 года в Югре составила около 70%. Более половины привлечённых к уголовной ответственности лиц — рецидивисты.

Что касается нарушений, то в правоохранительные органы внесено более 140 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 112 должностных лиц.