Таганрог, Ростовская область, 8 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) состоялся флешмоб, участие в котором приняли более 2 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

пресс-служба администрации Таганрога Школьники станцевали «Вальс Победы»

На Октябрьской площади в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне школьники станцевали «Вальс Победы». Пары исполнили танец «Синий платочек».

Акция проводится накануне Дня Победы с 2016 года.