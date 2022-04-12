Турин, Италия, , 22:38 — REGNUM Как сообщает итальянское издание Calciomercato, туринский «Ювентус» всерьез рассматривает возможность трансфера 22-летнего универсального нападающего амстердамского «Аякса» и сборной Бразилии по футболу Антони в грядущее летнее трансферное окно.

Логотип Ювентуса

Антони перешел в «Аякс» 1 июля 2020 года из «Сан-Паулу» за 15,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Соглашение Антони с амстердамским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Антони принял участие в 23-х турах нидерландской Эредивизи, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. На счету нападающего также три желтые и одна красная карточка.