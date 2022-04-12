Москва, , 22:37 — REGNUM Киевский режим под руководством западных хозяев готовит провокацию в городе Ирпень для последующего обвинения России, сообщил 12 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что для скрытной подготовки провокации в городе Ирпень введен комендантский час, город полностью блокирован.

«Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России. С этой целью в Ирпене с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешен только представителям силовых структур и «непонятным» волонтерам», — сказал Мизинцев.

По данным российских военных, город Ирпень «будет использован Киевом для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ».

Минобороны РФ заранее предупреждает об этих действиях Украины «так называемый цивилизованный Запад».

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