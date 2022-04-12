Лондон, 12 апреля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Согласно испанскому изданию Sport.es, каталонская «Барселона» может рассмотреть вариант подписания 24-летнего центрального защитника лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии по футболу Габриэла в ближайшее летнее трансферное окно.

ФК «Арсенал»

По информации источника, Габриэл нравится главному тренеру основного состава «сине-гранатовых» Хави Эрнандесу.

В текущем сезоне Габриэл принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Вулверхэмптона», «Саутгемптона» и «Лестер Сити».

«Арсенал» выкупил Габриэла у «Лилля» 1 сентября 2020 года за 26 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.