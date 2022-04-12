Лондон, 12 апреля 2022, 22:34 — REGNUM Электронный музыкант Jamie xx (Джейми Смит), участник британского инди-коллектива The xx, выпустил свой первый сольный сингл в 2022 году под названием Let’s Do It Again. Об этом 12 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.
Новый сингл Джейми Смита стал его первый релизом, после выхода в 2020 году внеальбомной песни Idontknow.
Ранее британский диджей принял участие в записи двух последних синглов своего коллеги по группе Оливера Сима. Согласно пресс-релизу, в данный момент Смит работает над продолжением своего дебютного альбома 2015 года In Colour.
Читайте ранее в этом сюжете: Диджей Jamie xx анонсировал новый сингл