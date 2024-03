Лондон, 12 апреля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Электронный музыкант Jamie xx (Джейми Смит), участник британского инди-коллектива The xx, выпустил свой первый сольный сингл в 2022 году под названием Let’s Do It Again. Об этом 12 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот NME Диджей Jamie xx (Джейми Смит)

Новый сингл Джейми Смита стал его первый релизом, после выхода в 2020 году внеальбомной песни Idontknow.

Ранее британский диджей принял участие в записи двух последних синглов своего коллеги по группе Оливера Сима. Согласно пресс-релизу, в данный момент Смит работает над продолжением своего дебютного альбома 2015 года In Colour.